EXXEN | 2008 Milli Takım Hikayesi Belgeseli! 2008'de Milli Takım neler yaşadı, takımda kimler vardı?

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen, birbirinden farklı dizi ve belgeselleriyle dikkat çekiyor. Exxen belgeselleri araısnda en dikkat çeken Süper 1 Takım: 2008 Milli Takım Hikayesi Belgeseli! Fatih Terim önderliğinde Milli Takımımızın 2008 hikayesi Exxen'de yayında!

TV8'de yayınlanan dizi gecesinde Exxen dizileri ve belgeselleri yer alıyor. Dikkat çeken Exxen dijital platformunun en etkileyici belgesellerinin başınsa hiç şüphesiz 2008 Milli Takım Hikayesi yer alıyor! Peki 2008'de Milli Takımımız hangi başarılara imza attı? Türkiye Milli Takımı 2008'de hangi futbolcular vardı? 2008 Milli Takım Hikayesi nereden, nasıl izlenir?

EXXEN 2008 MİLLİ TAKIM HİKAYESİ BELGESELİ

Exxen 2008 Milli Takım Hikayesi Belgeseli, Exxen platformunda yayında! Türk milli takımımızın yarı final oynadığı 2008 Avrupa Şampiyonası hikâyesinin anlatılacağı "Exxen 2008 Milli Takım Hikâyesi" belgeseli izleyenlerden tam not aldı!

2008'de düzenlenen, Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada Türk milli takımımız Portekiz, Çekya ve İsviçre ile ibrlikte A Grubu'nda yer almıştı. İlk maçta Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçta ise İsviçre karşısında 1-0; üçüncü maçta sa Çekya karşısında 2-0 geriden gelip kazanarak 6 puan alarak grup ikincisi olarak çıkmayı başarmıştı.

Türkiye Milli Takımı, geriden gelerek, çeyrek finalde Hırvatistan'a karşı gelmişti. 119. dakikada 1-0 geriye düşen Türk milli takımı, 120+2'de beraberliği sağlamış ve heyecan dolu seri penaltı atışları sonrasında yarı finale çıkmayı başarmıştı. Turnuvanın Türk milli takımı için en ironik yönü ise şampiyona boyunca ilk golü atarak öne geçmeyi başardığımız tek maç olan yarı finaldeki Almanya maçını 90. dakikada gelen golle kaybetmiş olması.

2008 MİLLİ TAKIMDA KİMLER VARDI? HANGİ FUTBOLCULAR YER ALDI?

Kaleciler:

1- Volkan Demirel Fenerbahçe

2- Rüştü Reçber Beşiktaş

3- Tolga Zengin Trabzonspor

Savunma Oyuncuları:

4- Sabri Sarıoğlu Galatasaray

5- Gökhan Zan Beşiktaş

6- Emre Aşık Ankaraspor

7- Servet Çetin Galatasaray

8- Hakan Kadir Balta Galatasaray

9- Uğur Boral Fenerbahçe

10- Emre Güngör Galatasaray