"Expo 2021 Hatay"ın maskotu: Dağ ceylanları
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"Expo 2021 Hatay"ın maskotu: Dağ ceylanları

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

"Expo 2021 Hatay"ın maskotu: Dağ ceylanları Expo Gönüllüleri dağ ceylanlarını elleriyle besleyerek farklı bir deneyim yaşadı Expo 2021 Hatay'ın tanıtımında rol üstlenen Expo Gönüllüleri, organizasyonun maskotu dağ ceylanlarının yaşam alanını gezdi.

"Expo 2021 Hatay"ın maskotu: Dağ ceylanları

Expo Gönüllüleri dağ ceylanlarını elleriyle besleyerek farklı bir deneyim yaşadı

HATAY - Expo 2021 Hatay'ın tanıtımında rol üstlenen Expo Gönüllüleri, organizasyonun maskotu dağ ceylanlarının yaşam alanını gezdi.

Üretim merkezinde "Gazella gazella" türü dağ ceylanlarını yakından görme fırsatı bulan Expo Gönüllüleri, manzarası ve florası ile önemli bir bölge olan Kırıkhan Gölbaşı sulak alanını da ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo Akademiler Direktörlüğü tarafından düzenlenen gezide gönüllüler, dağ ceylanlarını elleriyle besleyerek farklı bir deneyim yaşama imkanı buldu.

Gezinin farkındalık açısından önemli olduğunu ifade eden Expo Akademiler Direktörü Aybüke Aktemur, "Bugün burada Gazella gazellalar hakkında farkındalık oluşturmak için bir rota çizdik. Dağ ceylanlarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldık" dedi.

Etkinlik sayesinde dağ ceylanlarının yaşama alanlarını yakından görme fırsatını bulduklarını belirten Expo Gönüllüsü Servet Bilmez, "Daha önce dağ ceylanlarını görme imkanım olmamıştı. Bu etkinlik sayesinde keşfetmiş oldum. Çevreme de dağ ceylanları hakkında bilgiler vereceğim. Bu etkinliğin bu açıdan fayda sağladığını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

'Expo 2021 Hatay'ın maskotu: Dağ ceylanları
'Expo 2021 Hatay'ın maskotu: Dağ ceylanları
'Expo 2021 Hatay'ın maskotu: Dağ ceylanları
'Expo 2021 Hatay'ın maskotu: Dağ ceylanları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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