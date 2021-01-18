Evsiz adam, fuar alanındaki gölette ölü bulundu

İzmir'deki fuar alanında bulunan gölette 32 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen adamın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konak'taki fuar alanında, bugün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görümce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ GÖLETTEN ÇIKARDILAR

Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz Cem Cihanoğlu (32) olduğu saptandı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN