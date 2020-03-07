Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında?

07.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:37

Evrim Keklik, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yer alan isimler arasında yer alıyor. Survivor Evrim Keklik İstanbul'da doğdu ve ilkokul yıllarında spora adım attı. Son dönemd esualtı hokeyi sporu ile ilgileniyor. Evrim Keklik hayatı, biyografisi haberimizde.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Keklik, 29 yaşında ve İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladı ve 10 yıl boyunca bu sporla ilgilendi. Hemen ardından Galatasaray voleybol takımına transfer oldu, takımda geçirdiği bir yılın ardından Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına geçti.

Başarılı voleybolcu, omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle voleybola ara verdi. Spora verdiği ara ile Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında 4 yıl yüzme sporuyla ilgilendi ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak da mezun oldu.

Lisans eğitimi 7 yıl süren sporcu, 2017 yılında İstanbul'a dönüş yaptı. Bu dönemde de sualtı hokeyi yapmaya başladı. 1 yıldır sualtı hokeyi ile ilgilenen Keklik, bir takımda yüzme antrenörlüğü yapıyor.