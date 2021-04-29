Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya biyografisi!

Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Akrep dizilerinde oynayan Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya mesleği nedir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir?

Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Akrep dizilerinde oynayan Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya mesleği nedir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Dizi oyunculuğuna ise bir dönemin en çok izlenen dizisi "Bir İstanbul Masalı"nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolüne hayat veren Evrim Alasya, asıl çıkışını bir döneme damga vuran tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl'da yakaladı. Bu dizide Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliğini canlandıran Evrim Alasya, oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Güneş'in Kızları'nda Emre Kınay ile başrolü paylaştı. En son Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat verdi.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Lokomapüf

• Androcles ve Aslan

• Mutluluk Dağıtan Eskici

• Mavi Pullu Balık

• Yel Değirmeni

• Fırtına

• Ben Bir Kurbağayım

• Küçük Kız ve Yıldız

• Ayrılık

• Deli Dumrul

• Atinalı Timon

• 7 Şekspir Müzikali

• Don Juan'ın Gecesi

• İki Bekar

FİLMOGRAFİSİ

Akrep

Kırmızı Oda

Koca Koca Yalanlar

Güneşin Kızları

Benim Adım Gültepe

Muhteşem Yüzyıl

Gönülçelen

Muro

Gece Sesleri

Başka Semtin Çocukları

Ihlamurlar Altında