Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya biyografisi!

Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Akrep dizilerinde oynayan Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya mesleği nedir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir?

Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Akrep dizilerinde oynayan Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya mesleği nedir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezun oldu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Dizi oyunculuğuna ise bir dönemin en çok izlenen dizisi "Bir İstanbul Masalı"nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolüne hayat veren Evrim Alasya, asıl çıkışını bir döneme damga vuran tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl'da yakaladı. Bu dizide Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliğini canlandıran Evrim Alasya, oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Güneş'in Kızları'nda Emre Kınay ile başrolü paylaştı. En son Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat verdi.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Lokomapüf

• Androcles ve Aslan

• Mutluluk Dağıtan Eskici

• Mavi Pullu Balık

• Yel Değirmeni

• Fırtına

• Ben Bir Kurbağayım

• Küçük Kız ve Yıldız

• Ayrılık

• Deli Dumrul

• Atinalı Timon

• 7 Şekspir Müzikali

• Don Juan'ın Gecesi

• İki Bekar

FİLMOGRAFİSİ

Akrep

Kırmızı Oda

Koca Koca Yalanlar

Güneşin Kızları

Benim Adım Gültepe

Muhteşem Yüzyıl

Gönülçelen

Muro

Gece Sesleri

Başka Semtin Çocukları

Ihlamurlar Altında

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:10:33. #1.14#

title