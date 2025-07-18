Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, "evreşe yolları dar, dar / bana bakma benim yârim var" sözlerinin yer aldığı türküde hangi yiyeceğin adı geçer? sorusu cevabı ne?

"EVREŞE YOLLARI DAR, DAR / BANA BAKMA BENİM YÂRİM VAR" SÖZLERİNİN YER ALDIĞI TÜRKÜDE HANGİ YİYECEĞİN ADI GEÇER?

A- Çörek

B- Börek

C- Pide

D- Kete

Cevap : b

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?