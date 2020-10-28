Evrensekiz Belediye Başkanı Nalbant, AK Parti'ye geçti
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Evrensekiz Belediye Başkanı Nalbant, AK Parti'ye geçti

28.10.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:30
Evrensekiz Belediye Başkanı Nalbant, AK Parti'ye geçti

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaklaşık 1 ay önce CHP'den, siyasi platformlarda destek görmediğini dile getirerek, istifa etti. Mustafa Nalbant, bugün AK Parti'ye geçti. Ankara'ya giden Nalbant'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısının ardından AK Parti rozetini taktı.


- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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