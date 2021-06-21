Evrencan Gündüz kimdir? Evrencan Gündüz kaç yaşında, nereli? Evrencan Gündüz kimin oğlu, babası kimdir?

Evrencan Gündüz, yeni nesil müzisyenler arasında öne çıkan tarzıyla isminden sık sık bahsettiren biri olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak bir reklamda yer alan Evrencan Gündüz hakkında Evrencan Gündüz kimdir? Evrencan Gündüz kaç yaşında, nereli? Evrencan Gündüz'ün babası kimdir? Evrencan Gündüz kimin oğlu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Evrencan Gündüz kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Jazz ve blues tarzında eserler seslendiren Evrencan Gündüz sesi ve performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Evrencan Gündüz hayatı hakkında detaylar...

EVRENCAN GÜNDÜZ KİMDİR?

Evrencan Gündüz 2 Şubat 1996 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Dikkat çeken isim Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır.

İlköğretimdeyken koro ve tiyatrolarda görev alan Evrencan Gündüz, 4. Sınıftayken, kardeşi ile birlikte piyano derslerine başladı ve iki yıl boyunca derslere düzenli olarak katıldı. Ortaokulda iken okul korosu ve orkestralarda ve öğretmenleri ile birlikte çeşitli festivallerde görev aldı.

ŞARKICI OLMASAM BASKETBOLCU OLURDUM

1.90 cm boyundaki Gündüz, "6 sene basketbol oynadım. Bu mesleği yapmasaydım kesin basketbolcu olurdum" dedi.

EVRENCAN GÜNDÜZ BABASI KİMDİR, KİMİN OĞLU?

Evrencan Gündüz, gitarist ve rock şarkıcısı Asım Can Gündüz'ün oğludur.

Evrencan Gündüz, babası Asım Can Gündüz'le ilgili samimi açıklamalar yaptı: "Babam bana 'Çok popüler olacaksın' derdi, ben inanmazdım. 'Bir gün sana 'Asım Can Gündüz'ün oğlu' demeyecekler, bana 'Evrencan Gündüz'ün babası' diyecekler' derdi. Şimdi babamın fotoğraflarını paylaştığımda 'Aa onun babası mıymış' diyenler oluyor. İlk beni tanımaları beni çok mutlu ediyor. Babamla birlikte sahneye çıkmayı, onun bestelerini çalmayı çok isterdim. Çok güzel besteleri var babamın. Ben de ikinci albümümde onları paylaşmak niyetindeyim. Onun kadar mükemmel gitar çalabildiğimi iddia etmiyorum ama kendi tarzımda yapacağım bunu."

Diskografi

Albümler

Bu Toprakların Sesleri (2018)

EP'ler

Evrencan Ve Uzaylılar (2017)

Mevsim Çiçekleri (2018)

Sabah Şarkıları/ Orta Şeker (2019)

Sabah Şarkıları/ Sade (2019)

Sabah Şarkıları/ Şekerli (2020)

Tekliler

Olmadı Böyle (Orkun Işıtmak ile) (2017)

Korkuyorum (2020)

Aşık Oluyorum (Nükhet Duru ile) (2020)

Aşk Ne Güzel Şey (Erkin Arslan ve Buray ile) (2020)

Sen De İnanma (2021)

Filmografi