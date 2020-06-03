Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
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Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı

Sunucu ve oyuncu Ece Erken ile yaşadığı aşkla gündeme gelen iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan tek celsede boşandı. Ece Erken, iki çocuk babası iş adamı ile yaşadığı aşk tepki çekince sunuculuğunu yaptığı programdan istifa edip ilişkisini sonlandırmıştı.

03.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:46

Ece Erken ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti.İkili, İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

"EVET BOŞANDIK, BU KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

15 yıllık evliliği sona eren Benan Mahmutyazıcıoğlu Hürriyet'e yaptığı açıklamada, " Evet boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi. Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

ECE ERKEN HAKKINDA TEDBİR KARARI ALDIRMIŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı. Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir"

ECE ERKEN'DEN İDDİALARA TEPKİ

Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.

SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMDAN İSTİFA ETTİ

Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etmişti. Ardından Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söylemişti. Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu iddia edilmişti.

Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
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