Evlilik yıl dönümünde hastanelik oldu

Komedyen Yavuz Seçkin, geçtiğimiz gün evinin bahçesinde kaza geçirdi. Ağaca uzanmak için sandalyeye çıktığını ancak sonra da düştüğünü söyleyen Seçkin, "Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah" dedi.

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin (52),önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen Seçkin, hemen hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Yavuz Seçkin, "Küçük bir kaza geçirdik. Bahçede ağaçta bir şeylerle uğraşırken sandalyenin gazabına geldim, sandalye beni üstünden attı. Belimde, ufak sol tarafımda 1-2 çatlak var ama iyi olacağız. Biraz dinlenmemiz lazım" diye konuştu. Seçkin, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Nazar böyle değiyor demek ki... Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah.

Kaynak: Snob Magazin