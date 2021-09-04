Evlilik kararı aldılar! İşte düğün tarihi...
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Evlilik kararı aldılar! İşte düğün tarihi...

Evlilik kararı aldılar! İşte düğün tarihi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, dünyaevine giriyor. Son zamanlarda lisans konusu yüzünden gündemden düşmeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Peri Ispartalı ile hayatını birleştirme kararı aldı. İşte detaylar...

Sarı-Kırmızılı takımda Ç.Rizespor'la yaşanan lisans krizi yüzünden forma giyemeyen Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı, ardından da sevgilisiyle hayatını birleştirmek için dev bir adım attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sevgilisi Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ DÜĞÜN VAR

Peri Ispartalı ise Oğulcan'ın teklifini kabul etti.

Çiftin önümüzdeki yaz görkemli bir düğünle evlenmesi bekleniyor.

Arda Turan'ın teknesinde Oğulcan ve sevgilisinin samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Galatasaray, genç futbolcunun görüntülerini sızdıranları kınamıştı.

Evlilik kararı aldılar! İşte düğün tarihi...
Evlilik kararı aldılar! İşte düğün tarihi...
Evlilik kararı aldılar! İşte düğün tarihi...

Kaynak: Snob Magazin

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