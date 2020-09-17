Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Sivas'ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve sevgilisinin annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Şenbağlar köyü girişindeŞenel Bulut (56), evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) henüz belirlenmeyen bir nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bulut, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu'yla tartıştı. Bulut, daha sonra yanında bulunan av tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin öldüğünü belirledi. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA