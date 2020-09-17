Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti
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Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti

Sivas'ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve sevgilisinin annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

17.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:10

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Şenbağlar köyü girişindeŞenel Bulut (56), evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) henüz belirlenmeyen bir nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bulut, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu'yla tartıştı. Bulut, daha sonra yanında bulunan av tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin öldüğünü belirledi. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
LAN İSMAİL: Biz okumayı sevmiyoruz. Dinimizi öğrenmeyi öğretmeyi sevmiyoruz. Biz insanların ne kadar değerli olduğunu insan canına kıymanın ne kadar sıkıntılı olduğunu, sabrın ne büyük bir nimet olduğunu çevremize öğretemedik.
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EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamalHamallık ki sonunda ne rütbe var ne de malYalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştanVe ayrılık anneden vatandan arkadaştan. İnsan üç beş damla kan ırmak üç beş damla suBir hayata çattık ki hayata kurmuş pusuGeldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçekSiz hayat süren leşler sizi kim diriltecek. Ne irfandır veren ahlak''a yükseklik, ne vicdandırFazilet hissi insanlarda, Allah korkusundandır. İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktürİmansız olan paslı yürek, sinede yük
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