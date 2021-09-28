Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı - Haberler
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Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı

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Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm bugün var mı, Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey bölüm bugün mü, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra'ya devredecektir fakat işler hiç de Azra'nın beklediği şekilde ilerlemez. Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk'la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır. Alpay'ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay'a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar. Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım'la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır. Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem'e şok edici bir sürpriz hazırlar. Sanem, ünlü rapçi Astek'in davasını Çolpan'a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan'ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir. Yıllar sonra Yıldırım'la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur…

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı - Haberler
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