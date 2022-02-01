Evlilik Hakkında Her Şey Sanem kimdir? Gökçe Eyüpoğlu kim, kaç yaşında? Evlilik Hakkında Her Şey Sanem gerçek adı nedir?
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BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanan bir yapım olan Evlilik Halkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey oyuncularıyla dikkat çekiyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? Songül, Ural, Sanem, Melisa, Ceylan, Miray, Faruk, Güneş kimdir? İşte, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu... Evlilik Hakkında Her Şey Sanem kimdir?
Evlilik Hakkında Her Şey Sanem kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey çocuk oyuncuları, dizi severler tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlama olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk fragmanın ardından büyük ses getiren dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte, Songül, Ural, Sanem, Melisa, Ceylan, Miray, Faruk, Güneş kimdir sorularının yanıtı... Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu!
Sanem de aile şirketlerinin avukatlarından biridir, ancak ablasına olan tüm benzerliği bu kadardır. O Azra'nın olmadığı her şeydir – pervasız, hedonistik ve 20'lerinde olduğu gibi şimdi 30'larındayken de nerede akşam orada sabah yaşayan biridir. Son derece özgür ruhlu, zeki ve eşine az rastlanır bir kadındır. Her şeye sahip gibi görünse de eğlence bittikten sonra, o da yapayalnızdır. Sanem karakterini Gökçe Eyüpoğlu canlandırmaktadır.
Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.
Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu, 3 sezon yayınlanan KADIN dizisinde "Ceyda" karakterine hayat vermiştir. Bu performansıyla Zihinsel Özürlüler Federasyonu Faruk Öztimur Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Aynı zamanda Twotwo Production'ın Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda Eva karakterini canlandırmıştır. 23.Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri (2017-2018) Komedi, Kara Komedi, Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayı olmuştur.
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Yalan Dünya/ 2013
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