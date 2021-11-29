Evlilik Hakkında Her Şey fragman izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı! Evlilik Hakkında Her Şey 11. Bölüm fragmanı! Evlilik Hakkında Her

FOX'un sevilen dizilerinden olan Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı izle! Evlilik Hakkında Her Şey 11. Bölüm fragmanı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 10. BÖLÜM ÖZETİ

Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale'nin peşini bırakmaz. Yolun sonuna gelen Jale ise kötülüğünün bir sınırı olmadığını kanıtlar. Erman'ın gelişiyle planları alt üst olan Çolpan ve Yıldırım, durumu toparlamaya çalışsalar da bu o kadar kolay olmayacaktır. Bu durum başlarına başka belalar açılmasına sebep olur. Duruşmada Selçuk ve Eylül'ün söyledikleriyle derinden sarsılan Ural, Alina'nın öz kızı olmama ihtimalini reddeder. Sanem ise Selçuk'un açacağı babalık davasına karşı hazırlıklı olabilmeleri adına Ural'ı hızlı bir şekilde DNA testi yaptırması konusunda ikna etmeye çalışır. Koray'ın baskısından kurtulan Jale yıllar sonra özgür bir hayatı deneyimlemeye başlar. İlk raundu kaybeden Koray ise intikam planlarını yapmaya çoktan başlamıştır. Azra'yı alt edecek çok güçlü bir avukat arayışına girer. Böylece hayatımıza Neyran Çelik dahil olur. Koray'ın bilmediği ise Neyran'ın, Azra ve Yıldırım'la görülecek geçmişten gelen bir hesabının olmasıdır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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