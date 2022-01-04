Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, neden yok? 4 Ocak Salı Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olmayacak mı, ne zaman yayınlanır?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat 4 Ocak Salı günü Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Fox TV'de 4 Ocak Salı "Eski Köye Yeni Adet" filmi ekranlara gelecektir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor. Evlilik Hakkında Her Şey bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Evlilik Hakkında Her Şey 4 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay : 1-

Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen : 1-

Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin : 1-

Sarp Akkaya : Sergen Günay : 1-

Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher : 1-

Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek) : 1-

Tülin Ece : Güneş Cevher : 1-

Bertan Asllani : Yalın : 1-

Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher : 1-

Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen : 1-

Esma Yılmaz : Miray Günay : 1-

Rüzgar Doruk Özmil : Eren Günay : 1-

Emine Ada Sezer : Mercan Günay (1) : 1-4, 7-9

Çağla Yurga : Mercan Günay (2) : 5-6

Ela Naz Koçak : Mercan Günay (3) : 10-11, 13-

Mila Kasarcı : Alina Beyaz : 1-

Deniz Gündoğdu : Ceylan : 3-

Burcu Söyler : Funda : 1-

Ufuk Özdemir : İsmet : 1-

Alara Turan : Deniz Cevher : 14-

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