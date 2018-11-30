Evleri Çöken Yaşlı Çift, Geceyi Komşuda Geçirdi

KAHRAMANMARAŞ'ın Elmalar Mahallesi'nde çiftçi Ahmet (77) ve Hatice Açıkgöz (72) çiftinin yaşadığı evin, yağış sonrası dört odasından ikisi yıkıldı. Korkudan geceyi komşularında geçiren çift, diğer odalarının da yıkılma riski olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Elmalar Mahallesi'nde babasından miras kalan bir kısmı toprak olan 4 odalı evde yaşamını sürdüren Ahmet ve Hatice Açıkgöz çifti, geçtiğimiz çarşamba akşamı yemek için hazırlanırken duydukları gürültüyle kendilerini dışarı attı. Çiftin, 4 odalı evlerinin 2 odası aşırı yağmurdan meydana gelen aşınma nedeniyle yıkıldı.

Büyük üzüntü yaşayan çift, diğer odaların da yıkılma ihtimaline karşı geceyi komşularında geçirdi. Hepsi evli olan ve farklı şehirlerde yaşayan 7 çocuğu bulunan çiftten Ahmet Açıkgöz, evlerinin tamamen yıkılmasından endişe ettiklerini belirterek, "İki oda yağmurlardan dolayı yıkıldı. Diğer odaların da yıkılma tehlikesi var. Şimdilik komşularımızda kalıyoruz. Yeniden evimize girmek istiyoruz ama cesaret edemiyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Hatice Açıkgöz ise yıkılma riski taşıdığı için eve yaklaşamadıklarını ifade ederek, "Gidecek yerimiz yok. Hiç olmazsa başımızı sokacak bir çadır istiyoruz" diye konuştu.

- Kahramanmaraş