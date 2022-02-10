Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı - Haberler
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Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı

KAYSERİ'de, kilitlerini kırıp girdikleri 4 evden 274 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen ve kardeş olan 5 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'de, kilitlerini kırıp girdikleri 4 evden 274 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen ve kardeş olan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda il genelindeki 4 evden ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Kimlikleri ve kardeş oldukları belirlenen 5 hırsızlık şüphelisi, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde adreslerine yapılan eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Evlerden 274 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası ve 1 tabanca çalan S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), S.E. (20) ve S.Y. (28), Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı

Evlerden ziynet eşyası çalan 5 kardeş yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Güncel, Haberler

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