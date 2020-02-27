: Evlenme oranının en yüksek olduğu il Aksaray, boşanma oranının en yüksek olduğu il İzmir oldu

27.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2019 yılının Türkiye Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, 201 yılında 541 bin 424 kişi dünya evine girdi. Öte yandan kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,89 ile Aksaray olurken, kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 2,95 ile İzmir oldu.

541 BİN 424 KİŞİ EVLENDİ

Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında %2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında %8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

EVLENME HIZININ EN YÜKSEL OLDUĞU İL AKSARAY

Kaba evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt izledi.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR

Kaba boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi.

YABANCI GELİN ORANI YÜKSELDİ

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin %4,3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların %0,8'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %31,0 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %16,4 ile Suriyeli damatlar ve %6,8 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %14,5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve %10,5 ile Alman gelinler izledi.

BOŞANMALARIN YÜZDE 36'SI İLK 5 YIL İÇİNDE

Boşanmaların 2019 yılında %36,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, %20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

BOŞANMALARDAN SON YILDA 139 BİN 660 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2019 yılında 155 bin 47 çift boşanırken 139 bin 660 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2019 yılında %76,0'ı anneye, %24,0'ı babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar dahildir.

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