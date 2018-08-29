Evlenip Adana'ya Yerleşen Yeliz Yeşilmen, Alışveriş İçin Geldiği Nişantaşı'nda Pahalılıktan Dolayı İsyan Etti

Adanalı iş adamı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra şov dünyasına uzun süre ara veren Yeliz Yeşilmen son günlerde aldığı fazla kiloları ve selülitleri ile gündeme gelmişti. Bodrum'da tatil yaptığı sırada bikinili görüntülenen ve selülitli haliyle eleştirilen Yeşilmen, çıkan haberlere isyan etmişti. O günden sonra objektiflere yakalanmamaya özen gösteren Yeşilmen, kısa bir tur için İstanbul'a geldi.

SERZENİŞTE BULUNDU

İstanbul'u çok özlediğini söyleyen Yeşilmen, Nişantaşı'daki mağazalarda pahalılıktan dolayı isyan etti. Yeşilmen, sosyal medya hesabından serzenişte bulundu.

"BİR ÇÖP ALAMADAN ÇIKTIK"

Alışverişe çıkan ancak eli boş dönen Yeşilmen, "Kısa bir İstanbul molası iyi geldi. Ama çok üzüldüğüm şeyler var dile getirmem lazım.Artık alışveriş Türk millleti için hayal olmuş .Tüm mağazaları dolaştık ve bir çöp alamadan çıktık. Çünkü dolar artışından dolayı 5 aldığımız olmuş 50. Mümkün değil almak.Yani mecbur kalmadıkça alışveriş yapılmaz yazık.Üzüldüm.Benim milletim artık alışveriş merkezine gelemiyor her yer Arap turist ve asla Türk yok. Kendimi Dubai de gibi hissettim. Tabiki turist gelsin ülke kalkınsın ama onlar elleri kolları dolu çıkarken tüm mağazaları kaldırırken benim insanım sadece bakmakla yetiniyor çok üzücü. Şok oldum. Kozmetikler yüzde yüz artmış ve gümrükten mal çekemiyor firmalar yani kısacası midem bulandı çıktım ve üzüldüm. Hakkımızda hayırlısı" dedi.