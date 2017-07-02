Evlendikten Sonra Podyumlardan Uzak Kalan Güzide Duran, Boşanıyor

Manken Güzde Duran'ın 2008 yılında evlendiği iki çocuğunun babası iş adamı Adnan Aksoy ile evliliği krize girdi. Duran, boşanma aşamsına geldiği eşini terk edip İstanbula geldi.

KARAR VERMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Güzide Duran; yaşadıkları New York'tan çocuklarıyla birlikte İstanbul'a döndü. Bir zamanların ünlü modeli Duran, "Eylül'e kadar Türkiye'de kalıp ne yapacağıma karar vereceğim" diyor.