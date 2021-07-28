Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı
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Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 697'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne, oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 697'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne, oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 697'inci gününe girdi. 30 Ağustos 2019'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya için eylemde olan anne Fevziye Çetinkaya, Türkçe bilmediği için oğluna Kürtçe teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlunu HDP'lilerin zorla dağa kaçırdığını ve tek istediği şeyin oğlu olduğunu belirten anne Çetinkaya, "Oğlum kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Bak oğlum orası ölüm yeridir. Seni öldürmek için götürmüşler ne olur kaç gel teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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