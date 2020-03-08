"Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan 120 aileden 2'si daha evladı ile buluşacak.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı Haşim Açar ve Rojda Tekoşin kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'daevlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden "evlat nöbetinde" çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısıise 51 oldu. Haberin Videosu: HDP binası önünde evlat nöbetinde 2 aile daha evladı ile buluşuyor