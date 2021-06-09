Evinin penceresinde düşen bebek hayatını kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4. katta bulunan evinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4. katta bulunan evinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit Bahçebaşı Mahallesinde bir binanın 4. katında bulunan evlerinin penceresinden düşen Lina Bilgin (2), yakınları tarafından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye götürülen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin'e sevk edilirken, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı