Evinin önünde bulduğu yaralı kuşu yetkililere teslim etti Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, yaralı bulduğu kuşun tedavi edilmesini sağladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, yaralı bulduğu kuşun tedavi edilmesini sağladı.

Erozyon bölgesinde tarım ve hayvancılık yapan Fatih Karadeniz, evinin önünde hareketsiz halde bulduğu ve kanadından yaralı olduğu için uçamayan kuşu koruma altına alarak, yetkililere haber verdi.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince türü belirlenecek kuşun, tedavisinin ardında yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Doğada yaralı hayvanların yaşamda kalmasının zor olduğunu belirten Karadeniz, yaralı kuşu görünce hemen koruma altına aldığını ve tedavisi için yetkililere ulaştığını dile getirdi.

Kaynak: AA