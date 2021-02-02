Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahin'in 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası!
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Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahin'in 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası!

02.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:01
Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahin'in 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası!

Özlem Ada Şahin, "Dekorasyona duyduğum tutku, kendi evimi tasarlamamda büyük rol oynadı.

Özlem Ada Şahin, "Dekorasyona duyduğum tutku, kendi evimi tasarlamamda büyük rol oynadı. Berkay da yardım etti tabii ki. Abartıdan kaçındık, huzur versin istedik. Fonsiyonel ve konforlu olmasına da dikkat ettik" diye konuştu.

Arya ve Zeynep'in odası.

Hamam ve sauna.

Burası hobi odası. Duvardaki tabloyu Berkay, İngiltere'den almış.

Salon gereksiz detaylardan arındırılmış. L koltuk ve kitaplık özel yaptırılmış.

Özlem Ada Şahin kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte.

2016 YILINDA EVLENDİLER

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin, bir yıl sonra kızı Arya'yı kucağına aldı. İkili, geçtiğimiz sene ise Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Şahin çifti kızlarıyla mutlu bir hayat sürüyor.

Kaynak: Hürriyet

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