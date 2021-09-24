Evinin alt katını kenevir yetiştirmek için kullanan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, evinin alt katını kenevir yetiştirmek için kullanan şüpheli, operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin ilçesinin Arıtaş Mahallesi'nde H.K. (27) adlı şahsın evinin alt katında kenevir bitkisi yetiştirdiği ve esrar maddesi bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 34 gram kubar esrar maddesi ve 3 adet kenevir ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(Murat Sürücü-İHA)

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