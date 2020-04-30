Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
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Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı

Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
30.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:04

Manisa'da evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile pet bardak ve saksılar içerisinde kenevir ve skunk gibi uyuşturucu madde üretimi yapan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manisa'da evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile pet bardak ve saksılar içerisinde kenevir ve Skunk bitkisi yetiştiren bir kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını aralıksız yürüten Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi.

PET BARDAKTA UYUŞTURUCU ÜRETİMİ

Y.G. (26) isimli şahsın evinin iç kısmında ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde ürettiği duyumunu alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda; saksı içerisinde (35) kök Skunk bitkisi, yaklaşık (750) gram kubar esrar, (750) gram kenevir tohumu, (13) tane Skunk bitkisi tohumu ile bitkileri yetiştirmede kullanılan (7) adet ışıklandırma cihazı, (4) adet ısıtma fanı, (2) adet zamanlayıcı, (1) adet termometre, (1) adet iklimlendirme cihazı, bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

Ev sahibi Y.G. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden" gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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