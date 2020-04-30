Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı

Manisa'da evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile pet bardak ve saksılar içerisinde kenevir ve skunk gibi uyuşturucu madde üretimi yapan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.