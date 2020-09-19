Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Adana'da bir kişi evine kaçak elektrik çekmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçak elektrik çekmek için elektrik direğine tırmanan 33 yaşındaki A.K. akıma kapılarak direkte asılı kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki A.K. isimli adam evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı. Kabloları kontrol eden genç adam, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Bu sırada adamın yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.

EKİPLERİN ELEKTRİĞİ KESMESİYLE DİREKTEN İNDİRİLEBİLDİ

Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken mahallede ki vatandaşlarda adamı elektrik direğinden indirdi. Hastanede tedaviye alınan A.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan A.K.'den geriye elektrik direğinin yanında terlikleri kalması dikkat çekti.

Kaynak: İHA