Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı
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Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı

Adana'da bir kişi evine kaçak elektrik çekmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:15

Kaçak elektrik çekmek için elektrik direğine tırmanan 33 yaşındaki A.K. akıma kapılarak direkte asılı kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki A.K. isimli adam evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı. Kabloları kontrol eden genç adam, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Bu sırada adamın yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.

Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı

EKİPLERİN ELEKTRİĞİ KESMESİYLE DİREKTEN İNDİRİLEBİLDİ

Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken mahallede ki vatandaşlarda adamı elektrik direğinden indirdi. Hastanede tedaviye alınan A.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan A.K.'den geriye elektrik direğinin yanında terlikleri kalması dikkat çekti.

Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - UMUTCAN İŞLEDİCİ
UMUTCAN İŞLEDİCİ
IHA Editörü
Haber Yorumları (15)
IHTIYAR: OHHHH. İBRET OLSUN, BUNLARIN VERGİSİNİ BİZ NİYE VEREK LOOO CAHİLLER
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YORGUN: BU MİLLETİN HAKKINI GASPEDENLERİN SONU İNŞALLAH SENİN GİBİ OLUR.
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
URFALİ: seni ve kayıp kaçağı diğerlerine yükleyenleride allaha havale ediyorum
Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 18:52:10. #1.14#
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