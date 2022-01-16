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EVİNE GİREN HIRSIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar'ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar'ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Yaralanan Murat Yarar hastanede yaşamını yitirirken, Okan Karatoprak tutuklandı.

Olay 14 Ocak gecesi Gölcük Yeni Mahalle'de meydana geldi. Murat Yarar, Okan Karatoprak'a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar'ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNE GİREN HIRSIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

EVİNE GİREN HIRSIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

EVİNE GİREN HIRSIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar'ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı.

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