Evine giren baykuşu önce sevdi sonra doğaya bıraktı - Haberler
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Evine giren baykuşu önce sevdi sonra doğaya bıraktı

Evine giren baykuşu önce sevdi sonra doğaya bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de evinin penceresinden içeri giren baykuşu gören Osman Demir önce sevdi daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de evinin penceresinden içeri giren baykuşu gören Osman Demir önce sevdi daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Osman Demir, evini havalandırmak için pencereyi açtığı sırada evine baykuş girdi. Baykuşu gören Demir, ne yapacağını şaşırdı. Biraz bekledikten sonra baykuşu yakalayarak incelemeye başladı. Oldukça ilginç görünüme sahip baykuşu incelediği sırada göz göze gelince cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı. Bir eliyle baykuşu tutan diğer eliyle cep telefonuyla kayıt alan Demir, baykuşu sevdikten sonra evinin penceresinden doğaya bıraktı.

(Adem Güngör/ İHA)

Evine giren baykuşu önce sevdi sonra doğaya bıraktı

Evine giren baykuşu önce sevdi sonra doğaya bıraktı

Evine giren baykuşu önce sevdi sonra doğaya bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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