Evine giren ayıları "Biz yiyemedik siz yiyin" diyerek dışarı çıkardı! Video sosyal medyada ses getirdi
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Evine giren ayıları "Biz yiyemedik siz yiyin" diyerek dışarı çıkardı! Video sosyal medyada ses getirdi

14.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:34

Sosyal medyada paylaşılan ve bir adamın, evine gelen ayıları sakince uzaklaştırmaya çalıştığı sonrasında ise elleriyle beslediği görüntülerin yer aldığı video gündem yarattı. Görüntülerde adamın "Ye oğlum ye, helali hoş olsun, biz yiyemedik siz yiyin" dediği duyuluyor.

Tiktok'ta 'mrvebunyamn' kullanıcı adıyla paylaşılan bir video kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir adam evine gelen ayıları sakince uzaklaştırmaya çalışıyor.

"BİZ YİYEMEDİK SİZ YİYİN"

Ardından çekilen görüntülerde de ise ayıları besleyen adamın, "Ye oğlum ye, helali hoş olsun, biz yiyemedik siz yiyin" dediği duyuluyor.

Evine giren ayıları 'Biz yiyemedik siz yiyin' diyerek dışarı çıkardı! Video sosyal medyada ses getirdi
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