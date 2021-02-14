Evine giren ayıları "Biz yiyemedik siz yiyin" diyerek dışarı çıkardı! Video sosyal medyada ses getirdi

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Sosyal medyada paylaşılan ve bir adamın, evine gelen ayıları sakince uzaklaştırmaya çalıştığı sonrasında ise elleriyle beslediği görüntülerin yer aldığı video gündem yarattı. Görüntülerde adamın "Ye oğlum ye, helali hoş olsun, biz yiyemedik siz yiyin" dediği duyuluyor.