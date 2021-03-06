Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor
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Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor

06.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:31
Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor

Artvin'in Hopa ilçesi Taşköprü mahallesinde yaşayan Gümüş ailesinin evine dere üzerinde yapılan demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor.

Artvin'in Hopa ilçesi Taşköprü mahallesinde yaşayan Gümüş ailesinin evine dere üzerinde yapılan demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor.

Hopa'nın Taşköprü Mahallesinde oturan Gümüş ailesi 6 yıl önce ilçede yaşanan selde dere taşkını sırasında evlerine giden köprünün yıkılması üzerine her türlü riski göze alarak dönemin ilçe belediye başkanının da katkılarıyla dere üzerine yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde asma köprü yaptı. Hüseyin Gümüş (56), oğlu Mehmet Gümüş ile birlikte köprünün de girişine demir kapı koydu. Hem hırsızlık olaylarına karşı tedbir hem de yabani hayvanların evlerinin olduğu bölgeye gelmesinin önüne geçmek için böyle bir tedbir aldıklarını belirten Gümüş, demir kapılı köprüyü görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Gümüş, "Köprüden geçtikten sonra asma köprüyü kilitliyoruz. Eve gitmemiz için önce köprünün kapısından geçme zorundayız. Bu sayede hem yabani hayvanlar bahçemize erişemiyor hem de evimiz hırsızlık olaylarına karşı güvende oluyor" dedi. - ARTVİN

Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor
Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor
Evine demir kapılı asma köprüden geçilerek gidiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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