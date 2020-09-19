Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı
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Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı

Bursa'da eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı koca, şüphe üzerine evine gitti. Burada karısını başka bir erkekle bulan adam önce şahısları darbetti sonra da boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı.

19.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:22

Bursa'da eşinin 2 gün önce kendisi için evden uzaklaşma kararı aldırdığı adam, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Evde eşini başka bir erkekle bulan adam ikisini de feci şekilde darbedip elindeki bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı.

KARISINI BAŞKA BİRİYLE BASTI

Darp ve intihara teşebbüs olayı, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 49 yaşındaki Reşat Ç. için 2 gün önce eşi Işıl Ç.'nin (38) şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Reşat Ç. eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle Kocaçınar sokak üzerindeki evine geldi. Reşat Ç. içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Eşi Işıl Ç. ile O.S. (42) isimli kişiyi evde gören Reşat Ç. çılgına döndü.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Eşinin başını aynaya vurup darp eden, O.S'yi de feci şekilde döven Reşat Ç. daha sonra bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Reşat Ç. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Işıl Ç. tedavisi için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken O.S. ve Reşat Ç. gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (46)
SAKİN OLUN: EŞ SEÇİMİ HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ SEÇİMLERDEN BİRİSİDİR. . HAYATINIZIN YÖNÜNÜ YUKARIDA TAŞIYABİLİR, AŞAĞIDA. . AİLENİZDEKİ İSTİKRAR SİZİN, EŞİNİZİN VE ÇOÇUKLARINIZIN İYİ BİR HAYAT YAŞAMASINA VESİLE OLABİLİR. .
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YUH ARTIK YA: Arkadaş eşine uzaklaştırma çıkartıp başkası ile basılmak nedir ya bu işin sonu çok saçma yerlere gidiyo adam cinnet geçirmiştir Bu nasıl işler arkadaşYahu bu dünyaya gelme sebebiniz sadece uçkurunuzmu ben anlıyamıyorum bu milleti Kainat bunun içinmi yaratıldı sanıyolar
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AVCI_OĞLU: derhal bu uzaklaştırma işini bitmesi lazım erkek nereye gider saçma bi kanun beğen meyen gitsin
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