Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu
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Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu

27.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:30
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu

Avustralya'nın Rockhampton şehrinde yaşayan Monica Green, evinde gizemli bir şekilde hareket eden nesneleri tespit ettikten sonra üç haftadır çatısında yaşayan bir yabancı buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çatıda yaşayan adamın kimliğini henüz belirleyemedi.

Avusturalya'nın Queensland bölgesindeki Rockhampton şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Monica Green, evinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Kısa bir süre sonra evindeki güvenlik kamerasının devre dışı olduğunu fark eden kadın, ilk başta gereksiz bir endişe içerisinde olduğunu düşündü.

Evindeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu

Üç çocuk annesi kadın, hastanedeki randevusundan sonra eve geldiğinde klimanın ve arka kapının açık olduğunu ayrıca mutfakta yarısı yenmiş bir tavuk kanadı bulduğunu söyledi. Green'in ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, en üstteki tavan kapağının aralık olduğunu fark etti.

Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu

"BEN EVDE YOKKEN BU KİŞİ EVİMDE NE YAPIYORDU?"

Tavan arasına gizlice giren adamın anahtarları çaldığını düşünen kadın, "Çocuklarımı korumalıydım, başarısız olduğumu hissediyorum." dedi. Ayrıca evin kilidini değiştiren Green, "Ben evde yokken bu kişi evimde ne yapıyordu?" sözleriyle yakındı. Çatı katına yerleşen adamın kimliği henüz belirlenemezken polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu
Evindeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu
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