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Evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olduğu için bir süre önce sağ ayak bileği kesilen Mehmet Altınışık (78) sipariş verdiği elmayı götüren arkadaşı Metin E. tarafından, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Mehmet Altıışık'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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