Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı

Eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümitcan Uygun, yaşananlardan günler sonra konuştu. Müge Anlı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Çakır'a şiddet uyguladığı gece hakkında konuşan Uygun, "Çok sarhoştum, benim cezamı abim verdi" diyerek yaşananları anlattı.

21.09.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:44

21 yaşındaki Aleyna Çakır, geçtiğimiz haziran ayında evinde ölü halde bulundu. Ölümünden iki ay önce Çakır'a şiddet uygulayarak canlı yayın yapan eski sevgilisi Ümitcan Uygun ise şüpheli olarak ifade verdi. Müge Anlı'nın konuyu işlemeye başlamasıyla haftalardır ülkenin gündeminden düşmeyen Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında sessizliğini bozdu.

"FAZLA ALKOLLÜYDÜM, ALEYNA VURUNCA BAYILDI"

Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.

ÜMİTCAN'IN ANNESİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Ümitcan Uygun'un genç kızları kötü yola özendirme suçundan hakkında soruşturma başlatılan annesi Gülay Uygun ise önceki akşam bir ormanda ölü bulundu. ATV habere ulaşan ve ismini açıklamayan bir genç kız ise "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. 'Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar' dedi. Kızlarla sohbet ederken 'Biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor' dedi. Annesi de söyledi..." dedi.

Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hazal Kaya Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 10:43:48. #1.15#
title