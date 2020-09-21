Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Eski sevgilisi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifade veren Ümitcan Uygun, yaşananlardan günler sonra konuştu. Müge Anlı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Çakır'a şiddet uyguladığı gece hakkında konuşan Uygun, "Çok sarhoştum, benim cezamı abim verdi" diyerek yaşananları anlattı.

21 yaşındaki Aleyna Çakır, geçtiğimiz haziran ayında evinde ölü halde bulundu. Ölümünden iki ay önce Çakır'a şiddet uygulayarak canlı yayın yapan eski sevgilisi Ümitcan Uygun ise şüpheli olarak ifade verdi. Müge Anlı'nın konuyu işlemeye başlamasıyla haftalardır ülkenin gündeminden düşmeyen Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında sessizliğini bozdu.

"FAZLA ALKOLLÜYDÜM, ALEYNA VURUNCA BAYILDI"

Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.

ÜMİTCAN'IN ANNESİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Ümitcan Uygun'un genç kızları kötü yola özendirme suçundan hakkında soruşturma başlatılan annesi Gülay Uygun ise önceki akşam bir ormanda ölü bulundu. ATV habere ulaşan ve ismini açıklamayan bir genç kız ise "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. 'Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar' dedi. Kızlarla sohbet ederken 'Biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor' dedi. Annesi de söyledi..." dedi.

Kaynak: Haberler.com