Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü
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Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ilgın ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen inşaat işçisi Nadi Er (44), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen inşaat işçisi Nadi Er (44), yaşamını yitirdi.

Ilgın ilçesinin Harmanyazı Mahallesi'nde Nadi Er'e ait 2 katlı evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, alevleri söndürürken, sağlık ekipleri ise evde bulunan ve dumandan etkilenen Nadi Er'i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nadir Er'in cenazesi bugün sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.Evde yaklaşık 100 bin liralık maddi zarar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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