Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki katlı bir evde gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki katlı bir evde gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyü Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin Biçici'ye ait evin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gökçebey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekledi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında iki kişi yaralandı

Ankara'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında iki kişi yaralandı

 Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title