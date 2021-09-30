Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü - Haberler
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Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel
Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy köyünde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy köyünde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

İlçeye bağlı Çokköy köyünde Mustafa Meşe'ye ait evin çatısında yangın çıktı. Komşularıyla birlikte kova ve hortumlarla alevlere müdahale eden aile, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye sevk edilen Domaniç Belediye İtfaiyesi ile Domaniç Orman İşletme ve Çukurca Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı müdahale etti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 1,5 saatte güçlükle söndürüldü.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Son Dakika Haberleri
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