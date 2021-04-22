Evin bahçesinde tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Evin bahçesinde tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Evin bahçesinde tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ - Haberler | Güncel

ADANA'da, F.K., evin bahçesinde tartıştığı babası Halil Keser (75) ve ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldürdü.

ADANA'da, F.K., evin bahçesinde tartıştığı babası Halil Keser (75) ve ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elindeki bıçakla kaçmaya çalışan F.K., devriye görevinde bulunan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan F.K., henüz bilinmeyen nedenle babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser ile evin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., evin mutfağından aldığı bıçakla babası ve ağabeyine saldırdı. Babası ve ağabeyini defalarca bıçaklayan F.K., ardından elindeki bıçakla evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye görevinde bulunan polis ekiplerince yakalandı. Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Ufuk Keser ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Ufuk Keser de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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