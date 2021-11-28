Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü - Haberler
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Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Güncel

Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü Plastik sandığı semender gerçek çıktı Malatya'da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü.

MALATYA (İHA) - Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü

Plastik sandığı semender gerçek çıktı

MALATYA - Malatya'da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü. Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak nesli tehdit altında olan semenderi yetkili isimlere teslim edeceğini söyledi.

Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü

Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü

Evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

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