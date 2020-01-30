Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı
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Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

BURSA'da, ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı.

30.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:46
Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

BURSA'da, ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mahallesi mevkiinde çıktı. Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası bilinmeyen nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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