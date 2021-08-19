Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali
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Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali

Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'yu ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'yu ağırladı.

Kendisini dinlemeye gelenleri Türkçe selamlayan Grinko, müzisyen arkadaşlarını tanıttıktan sonra konserine başladı. Yaklaşık iki saat performans yapan sanatçı, 'Poirot, Valse, Faulkner's Sleep, Once Upon A Time, Carousel' gibi bestelerini icra etti.

"MANZARA VE TARİH BİR ARADA"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grinko, "Boğaz manzaralı bir sahnede konser vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Hem manzara hem tarihin bütün olduğu bir sahne burası. Biletlerin günler öncesinde tükenmesinden dolayı çok mutluyum. Keyifli bir konser bizi bekliyor" diye konuştu.

'İSTANBUL HATIRASI'

Hayranlarının Açıkhava'yı tamamen doldurduğu konserde, Grinko'nun performansı dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, İstanbullulara muhteşem bir müzik akşamı yaşattı. Konser sonunda sahneden hayranlarıyla selfie çeken Grinko, sevenlerine unutulmaz bir İstanbul hatırası bıraktı.


Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali
Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali
Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali
Evgeny Grinko'dan Boğaz'da piyano resitali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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