Everybody's Talking About Jamie Filmi
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Jonathan Butterell'in yönetmenliği ve Dan Gillespie Sells ve Tom MacRae'nin senaryosuyla çekilen müzikal drama filminin başrollerini Charlotte Salt, Sharon Horgan, Ralph Ineson, Richard E. Grant ve Sarah Lancashire paylaşıyor.
Yönetmen: Jonathan Butterell
Senaryo: Dan Gillespie Sells, Tom MacRae
Oyuncular: Charlotte Salt, Sharon Horgan , Ralph Ineson, Richard E. Grant, Sarah Lancashire, Adeel Akhtar, Layton Williams, John McCrea, Samuel Bottomley , Shobna Gulati, Max Harwood, Steven Eljay, Ramzan Miah, Daniel Wallace, Rachel Izen, Lauren Patel, Shameem Ahmad, Noah Leggott, Dannie Pye, Evo Payne, Alex Anstey, Courtney Bowman, David Vickers, Alan Connor, Hayley Victoria Leeson, Tim Wildman
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Everybody's Talking About Jamie
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 23.10.2020
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