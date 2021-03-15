Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: "Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: "Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız"

15.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:32

Adana polisi kahvehaneye çevrilen bir eve baskın yaptı.

Adana polisi kahvehaneye çevrilen bir eve baskın yaptı. Ev sahibinin "Kumar oynatıyoruz, ama bu bizim ekmek paramız" demesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüse rağmen 12 kahvehanede kumar oynatıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine adreslere baskın yaptı. Adreslerden birinin ev olduğu ancak kahvehaneye çevrildiğini belirledi. Polisin yaptığı baskında ev sahibinin "Tamam kumar oynatıyoruz ama bu bizim ekmek paramız" demesi dikkat çekti.

Polis 12 kahvehanede 13 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yaparken, 176 kişiye de pandemi kurallarına uymamaktan 672 bin lira para cezası yazdı. Polis kumar oynatılan yerlerden 12 bin 472 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. - ADANA

Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: 'Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Donald Trump Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: "Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:34:50. #1.15#
title