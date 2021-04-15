Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
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Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı Bursa'da gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar yakayı ele verdi Bursa'da, girdikleri evden toplam 200 bin lira değerinde dolar ve altın çalan 4...

Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı

Bursa'da gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da, girdikleri evden toplam 200 bin lira değerinde dolar ve altın çalan 4 şüpheli kadından 2'si yakalandı. Şüphelilerden G.A. ev hapsine çarptırıldı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karpuzcu Sokak'ta meydana geldi. 12 yıldır Bursa'da yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Hasan'ın evinin kapısını kredi kartıyla açarak içeri giren 3 kadın, 200 bin lira değerinde dolar ve altını çalarak kayıplara karıştı. Akşam işten çıkıp eve gelen Ahmet Hasan, soyulduklarını fark edip polise haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki 55 güvenlik kamerasından görüntüleri inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası belirlendi. B.T.'ye ait olduğu tespit edilen otomobilin satışa çıkarıldığını öğrenen polis, müşteri gibi davranarak B.T. ile iletişime geçti. B.T. pazarlık için polislerle buluşunca gözaltına alındı. Emniyete götürülen B.T., hırsızlık olayını E.B., G.A. ve U.B. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bu sırada Ahmed Hasan ile iletişime geçen şüphelilerin avukatı, şikayetini geri çekmesi şartıyla 160 bin lirayı Hasan'a iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılırken, B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı
Girdikleri evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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