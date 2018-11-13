Evden Kaçan Hatice, Haberleri Görünce Babasını Arayıp Evine Döndü

muhabirine konuşan ve gözyaşlarıyla kızına dönmesi için seslenen Kemal Gök'ün çağrılarına kayıtsız kalamayan Hatice, dün ailesine telefonla ulaştı. Haberleri görüp, babasını arayan ve üzüntülerine yüreğinin dayanmadığını belirten Hatice, akrabalarının evinde kaldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabalarına giden Kemal Gök ve eşi Nezihe Gök (30), Hatice'yi alıp, evlerine döndü. Hatice Gül Gök, ailesine pişman olduğunu söyleyip, bir daha evden kaçmayacağına dair söz verdi.

? - Malatya