Evde kalan Ege, salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sebebiyle evden çıkamayan minik Ege, kablo ve bilgisayar programları da kullanarak salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu.