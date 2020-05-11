Evde kalan Ege, salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu
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Evde kalan Ege, salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu

Evde kalan Ege, salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu
11.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:52

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sebebiyle evden çıkamayan minik Ege, kablo ve bilgisayar programları da kullanarak salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu.

Koronavirüs (Covid-19) sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz; tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak piyano düzeneği tasarladı.

HAVUÇ VE SALATALIKTAN PİYANO DÜZENEĞİ KURDU

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar neticesinde 20 yaş altı vatandaşlar günlerdir sokağa çıkamıyor. Eskişehir'de yasağa takılan Ege Yılmaz, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan bir piyano düzeneği kurdu. Eskişehir Ticaret Borsası İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan minik Ege, korona sürecinde evde kalmaktan sıkıldığını söyledi.
Evde kalan Ege, salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu

"EVDE SIKILDIM, PİYANO YAPTIM"

Havuç ve salatalıkların yanı sıra arduino, kablo ve bilgisayar programları da kullanarak ses çıkmasını sağlayan minik Ege'nin tasarladığı düzenek gerçek piyanoyu aratmadı. Evde vaktini faydalı bir şekilde kullanan minik Ege, yaptığı düzeneği aşama aşama kayda almayı da ihmal etmedi. Virüsten dolayı dışarı çıkamadığı için evde sıkıldığını belirten Ege, "Koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan sıkıldım. Ben de evde salatalıklar ve havuçlardan piyano yaptım" diye konuştu.
Evde kalan Ege, salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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