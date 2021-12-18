Evdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Venüs' buldu

YALOVA'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Venüs' ile yapılan aramada 847 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde oturan A.B.T.'nin evinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Venüs' ile yapılan aramada, 847 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, ruhsatsız pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, şarjörler ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B.T. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet